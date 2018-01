David Bowie - Die letzten Jahre

Nichts war vorhersehbar bei David Bowie. Alles war inszeniert, um zu überraschen und mit Erwartungen zu brechen. Die faszinierendste und ungewöhnlichste Schaffensperiode dieses Ausnahmekünstlers waren sicher seine letzten fünf Lebensjahre. Die beiden Alben "The Next Day" und "Blackstar" stehen dabei genauso im Fokus wie sein Musical "Lazarus". Dabei schlägt die Dokumentation den Bogen zu Bowies frühem Schaffen in den 60er und 70er Jahren und zeigt, dass sich hinter all den bunten Kapriolen und dem Star-Rummel um ihn und seine Figuren hinter all der Unberechenbarkeit bestimmte Themen und Sehnsüchte dann doch wie ein roter Faden durch sein Werk ziehen.