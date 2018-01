Dem Verbrechen auf der Spur

Fingerabdrücke werden schon seit mehr als 100 Jahren zur Aufklärung von Verbrechen benutzt. Da jeder menschliche Fingerabdruck einzigartig ist, sind sie von großem Wert im Kampf gegen das Verbrechen. Quelle: ZDF

In der Reihe geht es um den Kampf gegen das Verbrechen mit Hilfe forensischer Methoden. In jeder Folge wird ein Spezialgebiet der modernen Kriminologie vorgestellt, anhand abgeschlossener, teils historischer Fälle. Diese Folge betrachtet das Gebiet des psychologischen Profiling. Auch wenn Forensik sich in der Regel mit physischen Hinweisen am Tatort befasst, kann auch die menschliche Psyche bei der Aufklärung von Kriminalfällen helfen.