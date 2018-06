Der Experte vermutet sofort eine falsche Abdichtung als Ursache für das einfließende Wasser in die Kellerräume. Günal Günsav entnimmt Proben, denn es droht Schimmelbildung. Der Bauunternehmer weist jegliche Schuld von sich.



Wer trägt die Verantwortung für den Baupfusch bei Familie Jungmann? Kurz nach der Fertigstellung drang Wasser in den Keller ein. Ein privater Sachverständiger stellte fest, dass den Jungmanns ein "schwimmender Keller" gebaut wurde, für den sie immerhin 50 000 Euro gezahlt hatten. Schimmel und ein unangenehmer Geruch gehören inzwischen zum Alltag des Ehepaars, das in wenigen Monaten zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Wird sich der Traum der Familie in Luft auflösen, oder wird sich am Ende doch noch alles zum Guten wenden?