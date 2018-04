Und so funktioniert der Enkeltrick: Die Täter suchen in alten Telefon-CDs nach alt klingenden Vornamen und rufen ihre potentiellen Opfer an. Der Trick funktioniert nur im Team, jeder hat eine feste Rolle: Der Anrufer (sitzt meist in Polen) spricht akzentfrei deutsch, und die Gespräche beginnen immer gleich: "Hallo, ich bin's. Rate mal, wer hier ist!"