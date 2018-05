Der Fälschungskrimi von Phaistos

Im kretischen Heraklion bildet die Scheibe aus Phaistos die Hauptattraktion für die Museumsbesucher - eine Ikone wie die Nofretete in Berlin. Doch bis heute wollen die Stimmen nicht verstummen, die beim Diskos von einer Fälschung sprechen. Wir begeben uns in die Bronzezeit und wollen wissen: Ist die berühmte Scheibe aus Phaistos ein bedeutendes Relikt oder tatsächlich eine Fälschung? Die Dokumentation schildert die Detektivarbeit international renommierter Wissenschaftler zwischen New York und Kreta. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lassen die Entdecker der ersten Hochkulturen Europas in einem neuen Licht erscheinen.