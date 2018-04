Nirgendwo in Deutschland wird öfter zur Flasche gegriffen als in Mecklenburg-Vorpommern. Nirgendwo sterben mehr Menschen an den Folgen des Alkoholmissbrauchs als in Deutschlands Nordosten. In dem Bundesland werden doppelt so viele Alkoholtote gezählt wie im deutschen Durchschnitt. In der ZDFinfo-Reportage "Der große Rausch – Unterwegs im Land der Trinker" begleitet Autor Thomas Kasper vier Menschen, die versuchen, vom Alkohol loszukommen.