Der Vietnamkrieg (1) Der Kalte Krieg

Am 16. März 1968, drangen amerikanische Soldaten in den Ort My Lai ein und erschossen alle Bewohner, die sie antrafen. Innerhalb von vier Stunden wurden nach vietnamesischer Zählung 504 Menschen getötet.



Das an vietnamesischen Zivilisten verübte Massaker gehört zu den grausamsten der modernen Kriegsgeschichte und wurde zum Sinnbild des schmutzigen Krieges. Mittlerweile scheint klar zu sein, dass My Lai im Vietnamkrieg kein Einzelfall war.