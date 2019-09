Deutschland '61 - Countdown zum Mauerbau

Die Berliner Mauer teilte Deutschland für fast 30 Jahre. Sie zerriss Familien und zerstörte Biografien. Wer sie überwinden wollte, riskierte sein Leben. Die zweiteilige Dokumentation erzählt die Geschichte dieses unmenschlichen Bauwerks. Sowohl dem Bau der Mauer im Jahr 1961 als auch ihrem Fall im Jahr 1989 ging ein regelrechter Countdown voraus. In beiden Episoden der Dokumentation beginnt dieser genau ein Jahr zuvor und folgt den Meilensteinen der Geschichte – bis zum jeweiligen "Tag X".



"Deutschland '61/'89" zeigt den Mauerbau und -fall direkt aus dem Moment, dem persönlichen Erleben, heraus. Tagebücher und Briefe von Zeitzeugen werfen einen ganz eigenen Blick auf die Ereignisse. Denn beide Geschehnisse überraschten die Menschen damals quasi über Nacht: Am 5. August 1961 notiert die Schriftstellerin Brigitte Reimann in ihrem Tagebuch: "Gestern war ein schrecklicher Abend. Die Berlin-Krise verschärft sich. (…) Wir balancieren wieder am Abgrund des Krieges."