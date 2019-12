Deutschland extrem - Extremismus von links und rechts

Ihre Gewalt kann jeden treffen. In der Dokumentation "Deutschland extrem" kommen Rechts- wie Linksextremisten zu Wort und erklären ihre Motive und ihre Haltung zum Staat und zur Gewalt. Was treibt sie an, wie weit sind sie bereit, für ihre Ziele zu gehen? Die Doku bietet einen tiefen Einblick in die Strategien von NPD und Jungen Nationalisten sowie der rechtsextremen Identitären Bewegung.