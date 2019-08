Die Abschlepper: Immer Ärger im Autoknast

Generation. Sie müssen Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Und das ist gar nicht so einfach. Oft jagt ein Auftrag den nächsten, selbst mitten in der Nacht klingelt manchmal das Bereitschaftshandy. Freizeit und Urlaub – das haben Guido, Angela und ihr Sohn Maurice nur selten gemeinsam. Trotzdem: Die Dentzens ziehen alle gemeinsam an einem Strang, im täglichen Einsatz zwischen Ärger, Zeitdruck und Familienleben