Die AfD - Innenansichten einer Rechtspartei

Beim Bundesparteitag der AfD 2021 in der Dresdener Messehalle gibt Björn Höcke Interviews.

Quelle: ZDF/picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Die Rechtsextremen in der AfD treten immer lauter in Erscheinung. Das belegen interne Chatprotokolle, die dem ZDF vorliegen. Darin wird unter anderem gegen Muslime gehetzt, und es werden rassistische Vorurteile verbreitet.



In den Chats äußern sich auch AfD-Funktionäre und -Landtagsabgeordnete. AfD-Parteivorsitzender Jörg Meuthen sieht in den Chats aber nur eine Minderheiten-Meinung in seiner Partei: "Wir haben im Moment um die 31 000 Mitglieder. Das hier sind die 500 schlimmen, die solche Dinge raushauen." Dagegen stünde eine "irrsinnig große Gruppe an Leuten", denen solche letztlich menschenfeindlichen Positionen völlig fern seien.