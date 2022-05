Die albanische Mafia - Drogen, Waffen und verletzte Ehre

Die Opposition in Albanien wirft Edi Rama seit Langem Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor, wie hier beim Protest am 16. März 2019 in Tirana.

Quelle: ap photo /Hektor Pustina

Längst dominieren albanische Mafiaclans den Drogenmarkt aller deutschen Metropolen, insbesondere in Berlin oder Frankfurt. Sie kooperieren dabei in relevanten Rotlichtvierteln durchaus mit den Hells Angels, wie in Hamburg oder Frankfurt. Durch die starke albanische und kosovarische Community in der deutschsprachigen Schweiz stellt das Dreiländereck mit Frankreich im Raum Lörrach/Basel seit Jahren einen Hotspot des Rauschgift- und Waffenschmuggels dar.



Die Bemühungen Albaniens um Aufnahme in die EU unter Präsident Edi Rama scheitern bislang stets an der inkonsequenten Verfolgung der Drogenbosse in Albanien.



Der massive Anbau von Cannabis, insbesondere in den abgelegenen Bergtälern im Norden und Süden des Landes, sichert der bäuerlichen Bevölkerung ein besseres Einkommen als die klassische Feldarbeit. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die albanische Politik in Tirana seit Jahren.