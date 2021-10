Die Druiden - Geheimnisvolle Priester der Kelten

Dieses Becken in Bibracte zeigt, dass die Druiden sowohl astronomische als auch geometrisches Kenntnisse hatten.

Sie waren die intellektuelle Elite der Kelten, waren Baumeister, Sternenkundige, Heiler – die Druiden. Sie konnten lesen und schreiben und hinterließen uns dennoch kein einziges geschriebenes Wort. Diese Priester gaben ihr geheimes Wissen ausschließlich mündlich weiter. Von Menschenopfern bis zu Zaubertränken. Doch was ist wahr, was nur Fantasie?



Druiden gab es schon viel früher als bislang angenommen, nämlich seit dem 4. Jahrhundert vor Christus. Ihre Spuren finden sich in ganz Mitteleuropa: vom Nordbalkan bis hin nach Irland. Ihre kulturellen Errungenschaften standen denen der Griechen und Römer kaum nach: Sie konnten lesen und schreiben, sprachen Griechisch und Latein, waren die mächtige Elite ihrer Kultur - und das über viele Jahrhunderte hinweg.