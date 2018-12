"Die Eiserne Zeit"

Anna Margareta von Haugwitz wird am 16. Januar 1622 in Calbe geboren. Sie überlebt als einzige ihrer Familie ein Massaker von katholisch-kaiserlichen Truppen im Jahr 1630. Nonnen nehmen das Waisenmädchen auf. Im Kloster von Egeln, nahe Magdeburg, begegnet sie als junge Frau dem Oberbefehlshaber der schwedischen Armee Carl Gustav Wrangel. Am 1. Juni 1640 heiraten Anna und Carl Gustav. Während des Krieges sammelt das Ehepaar ein riesiges Vermögen. Nach dem Krieg führen sie ein opulentes Leben in ihrem Schloss Skokloster in Schweden. Anna stirbt nach langer Krankheit am 20. März 1673 in Stockholm.

Bildquelle: ZDF/LOOKSfilm