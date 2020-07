Die Erben der Mafia - Italiens junge Paten

Schutzgelderpressung, Korruption, Drogen- und Waffenhandel – die Geschäfte der Camorra in Neapel und der 'Ndrangheta in Mailand florieren in den Händen der neuen Paten. "Baby-Bosse" nennen sie die Italiener. Viele sind gerade erst 15 bis 25 Jahre alt, doch ihre bedingungslose Bereitschaft, alles für das schnelle Geld zu tun, und Drogensucht machen sie brutaler und unberechenbarer als ihre Vorgänger.