Die falsche Ärztin

Zunächst arbeitete sie in einer psychiatrischen Klinik in Remscheid als Psychologin, als promovierte Psychologin. Ihr Chef stellte ihr ein sehr gutes Zeugnis aus. Nach zwei Jahren wechselte sie als Psychiaterin in den Maßregelvollzug nach Berlin, und später arbeitete sie als Oberärztin in einer Reha-Klinik. Bis sie ihre Überheblichkeit zu Fall brachte. Niemanden weihte sie ein, nicht einmal ihren Ehemann.