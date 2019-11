Die freundlichen Islamisten? - Auf den Spuren der Gülen-Bewegung

Doch die Bewegung lebt weiter. Sie verfügt angeblich über Kader in 160 Ländern, die mehr als 1500 "Bildungseinrichtungen", Krankenanstalten und Medienhäuser betreiben. Kritiker sehen die Gülen-Bewegung als Mischung aus Jesuiten-Orden, Opus Dei und Gladio.



Außerhalb der Türkei hat die Bewegung viele Unterstützer unter den türkischen Muslimen in Europa, seit den 90er-Jahren auch in islamischen Ländern Afrikas und unter muslimischen Intellektuellen in den USA.