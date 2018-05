An Berghängen, Waldesrändern, an Küsten der Ozeane oder an Flussufern enden oftmals auch die Jagdgebiete der Raubtiere. In diesen Gebieten sind die Jäger gezwungen, sich zu spezialisieren.



Unser Wissen über einige der bekanntesten Raubtiere wird auf den Kopf gestellt. Wir werden einige erstaunliche Fleischfresser kennenlernen, darunter selbstlose Löwen, tanzende Raubvögel und an Land jagende Meeressäuger.