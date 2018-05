Die geheime Welt der Raubtiere

In diesem Lebensraum kann die tödliche Gefahr sowie auch ein Festmahl unter oder auch über dem Waldbewohner warten. Alle werden letztlich genau das tun, was ihr Überleben sichert.



Ob sich ein Harpyienadler von hoch oben aus dem Dach des Regenwaldes auf sein Opfer herabstürzt, ein gewitztes Wiesel seine Beute aus einem bemoosten Stamm kratzt oder ein Bengalischer Tiger in einem kahlen, vertrockneten Wald zwischen den Bäumen seiner Beute nachstellt – es ist immer eine Herausforderung.