Die Geheimnisse der Geschichte

Abraham Lincoln gehört mit George Washington und John F. Kennedy zu den berühmtesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Für die Amerikaner selbst ist er "honest Abe", der ehrliche Onkel Abe, und einer der "Greatest of all the Presidents America has ever had". Sein markantes, von Bart und Zylinder umrahmtes Gesicht hat ihn zu einer Ikone gemacht. Wie kaum ein anderer Politiker steht er für den amerikanischen Traum von Freiheit einschließlich der Freiheit der afro-amerikanischen Bevölkerung. Doch Abraham Lincoln ist mehr als ein Symbol.