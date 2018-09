Leben, Liebe, Skandale - die Tudors sind die berühmteste Königsfamilie Englands. Doch was passierte hinter der Tür? Wir schauen durchs Schlüsselloch und zeigen pikante Details.



Fünf Tudor-Monarchen herrschten fast 120 Jahre lang über England und machten es zu einem der mächtigsten Länder der damaligen Zeit. Jeder von ihnen war eine besondere Persönlichkeit und ließ sich in der Öffentlichkeit auf seine eigene Art darstellen. Von bekannten Skandalen bis hin zu den kleinsten Details der Gewohnheiten und Rituale werden die "privaten" Aspekte vom Leben am Hof offengelegt.