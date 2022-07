Die Geheimnisse von Sakkara: Sensationsfund

Der Fund eines Sargs im blanken Sand ist selten und erstaunt sogar Dr. Hawass.

Quelle: ZDF/Label News – Label Image 2021

Die Suche nach den Schätzen Ägyptens geht in Sakkara weiter. Dr. Hawass und sein Team lüften lang verschüttete Geheimnisse. Einige davon werden die Geschichte der Pharaonen umschreiben.



Knochenexpertin Dr. Afaf Wahba macht eine folgenschwere Entdeckung: Die Frau, die als Mutter des Pharaos Teti in die Geschichte einging, war in Wahrheit seine junge Gemahlin. Starb sie eines gewaltsamen Todes?



Auch die Bergung eines seltenen Sarkophags aus Kalkstein wirft einige Fragen auf. Sein Inhalt: verschwunden. Dabei ist schon der etwa 12.000 Kilogramm schwere Deckel für das professionelle Ausgrabungsteam eine echte Herausforderung. Wer also wäre in der Lage, solch ein Objekt zu rauben? Und wie gelang es Menschen vor Tausenden von Jahren, solche immensen Gewichte in tiefe, enge Schächte zu manövrieren?