Die Gesetze des Krieges

Der Film führt den Zuschauer an Kriegsschauplätze in der Ukraine, im Irak und in Syrien. Zivilisten und Militärangehörige berichten von ihren Kriegserfahrungen und geben persönliche Einschätzungen dazu ab, inwiefern das "Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten" respektiert wird und Anwendung findet.