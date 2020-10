Die Gier nach Lachs - Wie ein Fisch den Planeten zerstört

Der Film schildert den Teufelskreis globaler Eingriffe der Lachsindustrie in Naturkreisläufe – von gigantischen Zuchtbetrieben in Norwegen bis zu abgeholzten Regenwaldflächen im Amazonasgebiet. Wo liegt die Grenze des ökologisch und ethisch Vertretbaren?



Jährlich produziert die Lachsindustrie in ihren Meeres-Fischfarmen rund um den Globus 2,6 Millionen Tonnen dieser begehrten Speisefische, mit dramatischen Folgen für die Natur, für Pflanzen, Tiere und Menschen. Der Film rückt erstmals die globalen Zusammenhänge anhand konkreter Beispiele in den Fokus und schildet das gesamte Bild. Renommierte Experten erläutern, wo die Grenze des ökologisch und ethisch Vertretbaren liegt. Außerdem präsentiert die Dokumentation Möglichkeiten einer nachhaltigen Fischwirtschaft.