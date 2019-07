Die Jagd nach den goldenen Armreifen

Vor 2000 Jahren herrschten die Daker über das Gebiet des heutigen Rumäniens. Nachdem ihr letzter König Decebalus den Römern unterlegen war, soll er Selbstmord begangen und seinen legendären Schatz vergraben haben. 1999 stoßen Schatzsucher in Transsilvanien zum ersten Mal auf spiralförmige, goldene Armbänder. Die archäologischen Artefakte werden aus Transsilvanien in diverse europäische Länder und in die USA geschmuggelt.