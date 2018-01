Während all der Jahre ist die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung am laufen: die Nürnberger Gesetzen 1935 machen die öffentliche Diskriminierung der Juden möglich. In der Reichsprogromnacht 1938 entlädt sich die Wut der Nazis gegen die jüdischen Mitbewohner, deren Weg in die Konzentrationslager vorbereitet ist.