Die Kanada-Saga: Lokomotiven und Telegrafen (4/10)

Kit Coleman ist eine der ersten Frauen in Kanada, die für eine namhafte Zeitung schreibt. Die Redaktion der "Toronto Mail" wünscht sich für die Frauenspalte vor allem Artikel über Mode und Hauswirtschaft. Doch Kit Coleman hat andere Vorstellungen, und stellvertretend für alle Frauen ist sie bereit, dafür zu kämpfen.

Quelle: ZDF/Marcus Elliot

In zehn Folgen erzählt "Die Kanada-Saga" die außergewöhnlichen Geschichten der Menschen, Orte und Ereignisse, die Kanada geprägt haben. Es sind Geschichten von Leuten, die die Welt verändert haben, von Träumern und Visionären, Forschern und Unternehmern, die aus einem riesigen, rauen Land eine Nation gemacht haben. Dabei wird die Erzählung kombiniert mit Spielszenen, 3D-Animationen und Interviews mit prominenten Kanadiern.



Von den Anfängen Kanadas mit der Kolonialisierung Nordamerikas im 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart begleiten die Zuschauer das Land auf seinem Weg durch die Zeit. Dabei wird die Landung der ersten französischen und britischen Siedler in Nordamerika und ihr Aufeinandertreffen mit der indigenen Bevölkerung ebenso beschrieben wie der Wettstreit um die reichen natürlichen Ressourcen des Landes und der kanadische Unabhängigkeitskrieg. Außerdem wird die Herausforderung dargestellt, in dem riesigen Land die nötige Infrastruktur zu schaffen.