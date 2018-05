Die Kennedys

Jackie verließ daraufhin das Land, in dem sie sich nicht mehr sicher fühlte. "In Amerika töten sie Kennedys", erklärte sie nach dem Tod ihres Schwagers. Ihre Flucht, auf die die amerikanischen Medien verständnislos bis beleidigt reagierten, endete in den Armen des Großreeders und Multimillionärs Aristoteles Onassis. Ihre Ehe mit dem Griechen war jedoch keine glückliche, bald wurde Onassis wieder mit seiner ehemaligen Affäre Maria Callas in der Öffentlichkeit gesehen. Kurz vor seinem Tod 1975 wollte er die Scheidung einreichen. Jackie, nun zweifache Witwe, kehrte nach New York zurück.