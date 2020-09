Die Kirmesboxer: Voll auf die Zwölf

Und er weiß, wie wichtig die Psychologie in seinem Handwerk ist. Die beherrscht er. Psychologie eins: Alle Kirmesbesucher laufen rechts herum. Die Boxbude muss so stehen, dass alle Menschen darauf zulaufen. So sammeln sich automatisch Schaulustige davor. Circa 400 Mann passen vor die Bude.