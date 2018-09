Die Macht der Elektronengehirne

Ausgerechnet im Jahr von George Orwells Roman "1984" bringt Apple den Macintosh heraus, den persönlichen Computer für zu Hause. Digitale Power für den Bürger gegen die Großen. Hoffnungen und Ängste begleiten die Informationstechnik seit ihren Anfängen in den 1940er-Jahren.



Der Begriff "Computerisierung" wird in den 1950er-Jahren für die beginnende Einführung der elektronischen Datenverarbeitung im zivilen Leben verwendet. In Deutschland nennt man die Rechner damals "Elektronengehirne".