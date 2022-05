Die Macht der Emotionen: Unsere innere Welt

In dieser neuen Forschung sind oft schon die einfachsten Fragen nur schwer zu beantworten: Wie fühlen wir uns, und was genau ist der Auslöser dafür? Auch werden Gefühle nicht immer als etwas Gutes wahrgenommen. Manch einer verurteilt sie als animalischen Trieb, der uns zu willenlosen, instinktgesteuerten Kreaturen macht.



In der modernen Welt muss der Mensch seine Gefühle kontrollieren oder sogar unterdrücken, um besser zu funktionieren. In der japanischen Gesellschaft kann es verpönt sein, öffentlich Gefühle zu zeigen. Doch ausschalten lassen sie sich nicht. Deswegen finden in Japan Seminare zum Weinen statt. An diesen Orten der Akzeptanz darf hemmungslos geweint werden.