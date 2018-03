Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko?

In diesem Jahrzehnt gab es die meisten drogenbezogenen Todesfälle in Großbritannien. Im Zusammenhang mit sogenannten Legal Highs jede Woche einen. DJ B. Traits will wissen, ob man solche Fälle verhindern und wie die Sicherheit im Umgang mit Drogen erhöht werden kann.



Dafür trifft sie Leute, die Drogen herstellen, verkaufen und konsumieren. Was nehmen wir tatsächlich zu uns und wie können wir die Risiken mindern?