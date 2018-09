Wer sind "die Rechten"? Was treibt sie an, welche Ziele haben sie, wie organisieren sie sich? Wie rekrutieren sie ihren Nachwuchs? Welche Rolle spielen Frauen bei den Neonazis? Warum gelten bereits ganze Ortschaften vorwiegend im Osten als Neonazi-unterwandert? Wie tief ist Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft verankert? Warum kann der ‚NSU’ so lange unerkannt morden? Welche Rolle spielen die Verfassungsschützer, warum greifen polizeiliche Ermittlungen nicht und ist der Staat auf dem rechten Auge blind?