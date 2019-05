Die Pioniere Amerikas

Der gebürtige Schotte Andrew Carnegie (1835 – 1919) war ein amerikanischer Industrieller, der ein großes Vermögen in der Stahlindustrie machte und sich zu einem bedeutenden Philanthropen entwickelte. Als kleiner Junge arbeitete Carnegie in einer Baumwollfabrik in Pittsburgh und wurde dann 1859 Leiter der Western Division der Eisenbahngesellschaft Pennsylvania Railroad. In der Zeit in der er bei der Eisenbahngesellschaft arbeitete, investierte er in mehrere Projekte wie Eisen- und Ölfabriken und wurde dadurch schon in seinen 30er Jahren sehr reich. In den frühen 1870ern begann er in der Stahlindustrie zu arbeiten, in den folgenden zwei Jahrzehnten wurde er einer der einflussreichsten Männer in diesem Gewerbe. 1901 verkaufte er dann sein Unternehmen, die Carnegie Steel Company für $480 Millionen US-Dollar an John Pierpont Morgan. Von da an widmete er sich der Philanthropie und spendete mehr als $350 Millionen US-Dollar.

