Die Regierung wird mich töten

Was diesen Mord so ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass Rosenberg sich sicher war, dass man ihn umbringen wird. Wochen zuvor wurde Rosenbergs Geliebte umgebracht. Durch sein Engagement, den Mord aufzuklären, geriet er selbst in Gefahr, wie er Freunden berichtete. Tage, bevor er starb, nahm er ein Video auf, in dem er den Staatspräsidenten von Guatemala der Tat bezichtigte. Hochgeladen auf Youtube, löste das fast einen Regierungssturz aus.



Hier beginnt die Dokumentation. Eine Reise in die Seele Rosenbergs und in die Hölle Guatemalas. Mit einem, nach vielen Drehungen und Wendungen, erstaunlichen Ergebnis.