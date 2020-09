Die sieben Geheimnisse des NSU

„Alles was für ein Netzwerk sprach wurde systematisch ausgeblendet.“ So das Resümee des Nebenklageanwalts Sebastian Scharmer, der die Tochter eines Mordopfers im Prozess vertritt. Ähnlich hört sich die Bewertung seines Kollegen Yavus Narin an. Er sieht „die These der Bundesanwaltschaft, dass der NSU völlig losgelöst von Helfern gemordet habe, als widerlegt" an. Die beiden Rechtsanwälte stehen mit ihren Einschätzungen längst nicht alleine da.