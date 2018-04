Die Staatsanwälte

Petra Mayer (40) aus Bremen ist seit 2008 Staatsanwältin und leitet den Bereich "Organisierte Kriminalität". 2012 gelingt ihr mit Hilfe der Behörden in Bremen und in Pleven in Bulgarien ein Schlag gegen eine ganze Familie, die Frauen nach Bremen gelockt und hier zur Prostitution gezwungen hat. Doch was zunächst nach einem großen Erfolg aussieht, stellt auch die erfahrene Staatsanwältin vor immer neue Herausforderungen. Die Täter haben auch nach ihrer Festnahme großen Einfluss, und Opfer - wie etwa Maria (Name geändert) - haben Angst, gegen sie auszusagen.