Die Steinkohle – Ende einer Ära

Während in den 1960ern Umweltschäden deutlich werden, bringt die Erdölkrise in den 1970ern ein kurzzeitiges Comeback der Steinkohle. Doch ihr Niedergang ist nicht aufzuhalten, Strukturwandel ist die Folge. Ende 2018 kommt nun der Ausstieg aus der deutschen Steinkohleförderung. Er soll sozial verträglicher werden als zuvor in England und Frankreich. Ein Ende, das eine ewige Aufgabe bleibt - und das neue Chancen bietet.