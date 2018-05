Die Trödelprofis: Die Deko muss raus

Familie Meikis will sich partout nicht von ihrem Eigentum trennen, doch das Haus wird immer voller. Um Ramsch von Rarität zu trennen, braucht die Familie die Hilfe der Trödelprofis. Quelle: ZDF

Doch nicht nur der Trödel belastet die Familie. Nach der Trennung von ihrem Mann steht Birgit jetzt auch einigen finanziellen Problemen gegenüber. Die Sachen könnten verstecktes Kapital sein, das dringend benötigt wird. Doch der Familie fehlt die Zeit und Energie, die Berge an Deko und Möbeln zu verkaufen. Profis sind gefragt.



Die Bottroper Trödler Christian Thimm und Theo Pankalla wissen, wie man Dinge an den Mann bringt. Zusammen betreiben sie einen Second-Hand-Laden und helfen nun Familien in Not. Die Trödelprofis geben alles, um Birgit mit ihrer Familie zu helfen.