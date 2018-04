Hardy transportiert die besonderen Lasten: Baukräne, Bagger, Teile von Windkraftanlagen. Er lebt und arbeitet antizyklisch, „voll gegen den Biorhythmus“, wie er sagt, immer nur nachts. Einsam spult er seine Touren ab, immer im Dunkeln, weil so große Kolosse nicht am Tag fahren dürfen. Er trinkt seinen Kaffee an der Leitplanke und erzählt, dass man bei diesem Job „vereinsamt und keine Freunde mehr hat“. Wenn er seine Fahrkünste unter Beweis stellen kann – seine vier Hinterachsen lassen sich per Fernbedienung separat steuern – dann ist er hellwach und zufrieden. Am Samstag aber, wenn er nach Hause kommt, ist er oft zu müde, um liebevoll auf die Kinder und die Ehefrau einzugehen.