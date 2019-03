Die ungleichen Staaten von Amerika

Die Dokumentation zeigt Armut und Reichtum in den USA. Das Thema "Geld" ist in den Vereinigten Staaten naturgemäß eng verbunden mit dem "American Dream". Vom Tellerwäscher zum Millionär, davon träumen viele Amerikaner noch immer. Doch viele Menschen fallen in den reichen USA durchs Raster. ZDFinfo zeigt ihre bewegenden Schicksale, gibt aber auch Einblick in den "American Dream" und zieht dabei Vergleiche zum Wohlstand in Deutschland.