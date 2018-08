Der Doppelmord von Flonheim

Am Abend des 1. März 2004 dringt ein Unbekannter in das Wohnhaus des Ehepaares Thom im rheinhessischen Flonheim ein. Der Mann geht mit einem Hammer auf Elke und Helmut Thom los, verletzt beide schwer und tötet sie dann mit einem Messer - vor den Augen des zweijährigen Sohnes. Am nächsten Morgen findet der ältere Sohn Patrick die Eltern und seinen völlig verstörten kleinen Bruder.