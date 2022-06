Dürre in Europa - Die Katastrophe ist hausgemacht

Durch intensive Landwirtschaft werden billige Rohstoffe erzeugt. Der Verbraucher freut sich, aber die Umwelt leidet.

Quelle: ZDF/Marcel Martschoke

Meteorologen sprechen von einer unterschätzten Gefahr und verweisen auf den Zustand von europäischen Grundwasserspeichern – in ganz Europa herrscht Wassermangel. Deutsche, französische, spanische und rumänische Experten präsentieren in der Dokumentation ihre Forschungsergebnisse.



In Beispielen werden Ursachen gezeigt – zum Beispiel die Fichtenmonokulturen in deutschen Wäldern oder das "Mar del Plástico", das Plastikmeer der Gewächshäuser, das sich in Spanien über 350 Quadratkilometer erstreckt. Hier wird das Obst und Gemüse für unsere Supermärkte kultiviert.