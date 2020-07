Dunkle Seelen

Wie wird aus einem schüchternen Kind ein brutaler Mörder? Und was passiert, wenn aus Liebe Hass wird? In der fünfteiligen ZDFinfo-Doku-Reihe "Dunkle Seelen", will der Journalist Chris Cuomo Zugang zur Psyche von Schwerverbrechern bekommen. Gespräche und Interviews mit Opfern und ihren Angehörigen, Profilern und Verhaltensforschern, aber auch mit den verurteilten Tätern selbst, sollen die Entstehung dieser Verbrechen nachzeichnen.