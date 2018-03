Sie alle haben genug Gewalt gesehen und wollen, dass sich etwas ändert. Einer von ihnen – Colin Goddard. Nur knapp hat er das Massaker an der Virginia Tech-Universität 2007 überlebt. Vier Schüsse haben ihn getroffen, drei der Kugeln stecken noch heute in seinem Körper. 32 Menschen fielen dem Amoklauf zum Opfer. „Ich dachte, so etwas könnte mir nicht passieren. Solange ich auf guten Umgang, eine gute Uni achtete, würde ich nie in den Nachrichten auftauchen und Waffengewalt ein Teil meines Lebens sein.“ Von seinen Erlebnissen während des Amoklaufs und seiner Arbeit als Aktivist handelt sein Film „Living for 32“, mit dem Colin Goddard für schärfere Waffengesetze kämpft.