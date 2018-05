Einsatz über dem Meer

Mithilfe der Hightech-Ausrüstung an Bord macht das Team auch an Land Jagd auf Straftäter. Der 18 Meter lange Hubschrauber Super Puma ist der längste Helikopter der Flotte und ist mit speziellen Wärmebild- und Nachtsichtkameras ausgestattet. Sie helfen beispielsweise dabei, flüchtende Straftäter in Waldgebieten und Feldern aufzuspüren.