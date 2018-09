Endstation Davidwache

"Mein iPhone wurde gestohlen." Das hören die Polizisten auf Deutschlands berühmtester Wache dutzendfach. Für die Beamten bedeuten die Zwölf-Stunden-Schichten höchste Konzentration.



Sie hören Schilderungen vom Betrug im Bordell: Herren erzählen, wie sie von den Damen des Gewerbes "über den Tisch gezogen" wurden. Es gibt Berichte von Touristen, die horrende Getränkerechnungen in einem Strip-Lokal hätten berappen müssen.



Das Partygeschehen auf St. Pauli folgt eigenen Gesetzen, aber Straftat bleibt Straftat. Auch auf der Reeperbahn in Hamburg. Immer wieder müssen die Polizisten entscheiden, was gelogen ist und was tatsächlich passiert ist. 18 113 Straftaten protokollierten sie auf St. Pauli im Jahr 2014. Die meisten davon geschahen am Wochenende.



Die Reportage dokumentiert eine Nacht am Tresen der Davidwache: wo die unglaublichsten Geschichten von St. Pauli erzählt werden.