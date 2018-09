Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte

Unser gesamter Planet ist im Prinzip ein gigantischer Stein. Pflanzen, Tiere und der Mensch bevölkern ihn, hinterlassen Spuren, verändern ihn oder bearbeiten ihn. Das Wort Stein bezeichnet eine fest gewordene, sich verdichtende Masse, bedeutet also etwas Prozesshaftes.



Der Film erkundet die bekanntesten und prägnantesten Steine der Welt: Basalt in Hawaii sowie Sandstein und Meteoriten in Arizona.