Erdogans Türkei – Von der Demokratie zur Diktatur?

In Interviews mit gleichgesinnten Wegbegleitern und Oppositionellen gewährt der Film ebenso Einblicke in Erdogans persönlichen Wandel wie in die politische Entwicklung der Türkei. Welche Konsequenzen sich daraus für den Nahen und Mittleren Osten und die ganze Welt ergeben, versucht der Film zu erforschen.