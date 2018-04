Wir folgen Andreas Conradt nach Lappland. Nur wenige Kilometer vom Polarkreis entfernt befindet sich im Winter das Mekka der Autotester. Im Frühjahr geht es in die Grüne Hölle am Nürburgring, wo die Testfahrer den geheimen Prototypen alles abverlangen. Und in England macht sich der Profi-Fotograf auf die Suche nach einem geheimen Testzentrum, bis ihn die Polizei stoppt. Auch in Italien will sie verhindern, dass Andreas Conradt von einem ganz besonders begehrten Prototypen Fotos machen kann.